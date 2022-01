Vaccinazioni a domicilio: da un mese senza risposte

Egregio direttore,

colgo l'occasione, leggendo la rubrica qualche giorno fa, per segnalare quanto segue, in merito alle vaccinazioni Covid a domicilio: dal 17 dicembre chiedo al medico curante dei miei genitori di poter attivare il servizio di vaccinazione domiciliare per i miei genitori anziani, che pur avendo fissato la terza dose presso la sede di via Mantova, per motivi di aggravamento dello stato di salute, non hanno potuto recarsi presso la stessa. Ho inviato numerose mail al medico curante, il quale sostiene di aver avviato questo processo, ma da allora nessun segnale e nessuno che si è fatto vivo.

Pur comprendendo che il momento è assolutamente di emergenza, credo che sia passato troppo tempo senza avere alcuna risposta da parte dell’Ausl o chi di dovere

Parma, 17 gennaio