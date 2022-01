Domenica di calcio che vede i Crociati impegnati in una importante sfida al Tardini contro il Crotone. Appuntamento con la radiocronaca in diretta su Radio Parma dalle 14,15. In prima serata alle 20,15 con repliche alle 22,10 e 23,45 , 12Tv Parma propone Bordo Campo con sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro.

