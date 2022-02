Quarta serata di Sanremo dei record: è l'ora delle cover (e delle coppie di big). Attesa per Jovanotti - Artisti e canzoni

Quarta serata di Sanremo 2022. E' la serata dei duetti e delle cover. Sul palco ad affiancare Amadeus questa volta c'è Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca, la fiction di Rai 1. Momento importante del Festival dal èpunto di vista della classifica: il televoto pesa per il 34 per cent, la giuria della sala stampa, tv, radio e web per il 33 per cento più la demoscopica 1000 per il 33 per cento. La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale. Ospiti del palco galleggiante sulla nave sono i Pinguini Tattici Nucleari. Jovanotti è arrivato a Sanremo. Il cantautore è stato visto all’Hotel Globo, quello adiacente al Teatro Ariston. Lorenzo è l'autore del brano di Gianni Morandi «Apri tutte le porte». Stasera, a quanto si apprende, è atteso sul palco, accanto all’eterno ragazzo nella serata delle cover per un medley con anche Mousse T.

Ecco le canzoni e le coppie

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio proporranno Live and let die di Paul McCartne

Ditonellapiaga e Rettore, Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli

Michele Bravi si misurerà con Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi, di Lucio Battisti

Giusy Ferreri in coppia con Andy dei Bluvertigo con Io vivrò senza te

Massimo Ranieri con Nek omaggerà con Anna di Pino Daniele

Tananai con con Rosa Chemical: A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà

Fabrizio Moro ha scelto Uomini soli dei Pooh

Rkomi duetterà con i Calibro 35 in un medley di successi di Vasco Rossi

Ana Mena con Rocco Hunt in un medely

Gianni Morandi con Mousse T. un altro medley

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela canterà de André con Nella mia ora di libertà,

Elisa, What a feeling, di Irene Cara (da Flashdance)

Noemi si esibirà in You make me feel (like a natural woman) di Aretha Franklin

Iva Zanicchi proporrà Canzone, di Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva

Achille Lauro con Loredana Berté in Sei bellissima

Dargen D'Amico nella Bambola di Patty Pravo

Emma, Baby One More Time di Britney Spears, con Francesca Michielin.

Mahmood & Blanco: Il cielo in una stanza di Gino Paoli

Matteo Romano in coppia con Malika Ayane: Your Song, di Elton John

Yuman con Rita Marcotulli proporrà My Way di Frank Sinatra

Aka 7ven duetterà con Arisa sulle note di Cambiare di Alex Baroni.

Sangiovanni ha chiamato Fiorella Mannoia per rendere omaggio a Pierangelo Bertoli con A muso duro.

La Rappresentante di Lista ha scelto Be My Baby delle Ronettes, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e Hu proporranno Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, con Mr Rain

Irama sarà sul palco con Gianluca Grignani sulle note di La mia storia tra le dita.

Il caso: per la Rai "Nessuna pubblicità occulta sulla nave"

«Dobbiamo registrare l’ennesimo attacco diretto alla nostra testata da giornali o programmi della concorrenza, fondato su dati o presupposti del tutto falsi. E proprio per questo, non si tratta del sacrosanto diritto di critica. Episodi che ultimamente si moltiplicano, forse per il fatto che il Tg1 sta ottenendo ottimi risultati in termini di gradimento e di dati di ascolto, o anche per il successo del Festival di Sanremo. Ci riferiamo, ultimo in termini temporali, a quanto accaduto con la trasmissione Striscia la Notizia che accusa il Tg1 di fare pubblicità occulta». Così il cdr del Tg1 in una nota.

«Precisiamo che la nave di Sanremo, alla quale si allude, è parte integrante del Festival e quindi fa parte dei racconti di tutti i colleghi - sui media tradizionali e sui social - così come lo è il green carpet o il teatro o gli alberghi - prosegue la nota -. Ricordiamo anche come la settimana scorsa il Fatto Quotidiano parlasse di flop degli ascolti, ma citando un dato sbagliato sul Tg1 delle 20 (che ha realizzato il 20% e non il 18% come scritto, eppure la correzione del dato è stata immediata). Ricordiamo il collega alla gogna per una parola mai pronunciata o l’attacco gratuito a chi legge una citazione da un libro. Siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo come giornalisti del Tg1 e della Rai, andiamo avanti con il nostro impegno e non permetteremo mai che venga gettato fango sull'impegno di tanti e tante professionisti».

Domani il gran finale

Domani a Sanremo è di scena il gran finale del festival 2022. Ad affiancare Amadeus, nell’anno delle attrici, arriva Sabrina Ferilli, talento, simpatia, intelligenza, uno dei volti più amati del nostro cinema.

In quota ospiti all’Ariston è atteso Marco Mengoni, reduce dal 60/o platino della carriera con l’ultimo progetto discografico Materia (Terra). Dalla nave sbarcheranno all’Ariston anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Sul palco tutti i 25 Big con i brani in gara, che saranno votati dal pubblico tramite televoto: la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica.

A quel punto saranno riproposte le prime tre canzoni. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto: il pubblico, attraverso il televoto, con un peso del 34% sul risultato complessivo; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival e saranno proclamate anche la seconda e la terza in classifica.