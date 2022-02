Il Parco del Taro e il cane al guinzaglio

Egregio direttore,

vorrei segnalare che ieri passeggiando nel sentiero con il cane tenuto rigorosamente al guinzaglio, le guardie ecologiche mi hanno intimato l'allontanamento, in quanto il cane «disturberebbe la fauna selvatica».

All'inizio del percorso in zona artigianale/industriale a Fornovo è affisso un cartello con il divieto di portare cani al di là dell'area delimitata. Però sono rimasta alquanto sconcertata, in quanto si è sì in area Parco nel comune, ma in zona attigua se non coincidente con area industriale ed area Eni per almeno 1000 metri circa con tanto di turbina rumorosissima di una centrale elettrica posta nel fiume.

Mi chiedo se forse le attività umane non disturbino di più la fauna selvatica che non una passeggiata a piedi con cane al guinzaglio.

Questi divieti in questi contesti mi sembrano proprio le solite scelte con paraocchi , grossolanità e superficialità di programmazione che contribuiscono all'allontanamento dei cittadini dalle Istituzioni.