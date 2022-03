ZAHONY (frontiera Ungheria-Ucraina) Lacrime. Sangue da qui non se ne vede. Ma lacrime tante, e di sangue ne racchiudono un fiume. Piange Miklòs Lesku, insegnante dell'istituto tecnico di Zahony trasformato in ostello per...

