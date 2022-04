Question time della Gazzetta su Cittadella e parco Ducale: Alinovi fa la tabella di marcia dei lavori

Dalla riqualificazione dei due parchi monumentali, Cittadella e Parco Ducale, alla risistemazione delle aree verdi sparse per la città. E' stato un confronto serrato quello tra l'assessore ai Lavori pubblici, Michele Alinovi, e i lettori della Gazzetta di Parma, durante il "Gazzetta Question Time" in onda in diretta sulla pagina Facebook del quotidiano. Intervistato dal direttore della Gazzetta, Claudio Rinaldi, e dal giornalista Pierluigi Dallapina, l'assessore Alinovi ha fatto il punto sulla tabella di marcia dei lavori programmati dall'amministrazione nei prossimi mesi. L'assessore, in chiusura ha annunciato che al Parco Ducale, tra maggio e novembre, verrà riqualificato il parco giochi. Saranno anche restaurate le porte monumentali, mentre il prossimo anno verrà rimessa in funziona la fontana del Trianon. Domani sulla Gazzetta di Parma in edicola il servizio dettagliato sulle domande e le risposte dell'assessore

