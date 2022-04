Rugby under 18 donne: le Azzurrine sconfitte da Galles e poi pari contro la Scozia

Una sconfitta per 12-0 contro il Galles nel match di apertura ed un pareggio per 0-0 contro le padrone di casa della Scozia chiudono il primo giorno del Festival U18 riservato alle rappresentative nazionali femminili di categoria delle sei Union/ Federazioni del Six Nations, e giocato su tempi unici di 35 minuti con regole particolari (ingaggio controllato, cambi volanti, limitazione del calcio tattico).

Nella gara d’esordio, sull'erba del Dam Health Stadium che ospita l'intera manifestazione, le ragazze allenate da Diego Saccà hanno subito l a maggiore fisicità delle gallesi, apparse più solide nelle giocatrici di mischia e più performanti nei tempi di gioco sui punti d’incontro, ma soprattutto più abituate al gioco a quindici su campo aperto.

Molto buona però l’attitudine difensiva delle italiane, che incassano la prima meta dopo una decina di minuti e la seconda attorno al 25', chiudendo poi il match in crescita. Mezz'ora di break e poi subito sotto con il secondo incontro a calendario, quello contro la Scozia: questa volta molto decis o il piglio azzurro fin dalle primissime fasi, di pari passo con una confidenza sempre più evidente man mano che la gara si sviluppava. Inutili i tentativi del Cardo di varcare la meta ospite. Prossimo appuntamento il match, questa volta su 70 minuti, di mercoledì la Scozia.