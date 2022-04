La campagna elettorale per le prossime comunali è ormai entrata nel vivo, mentre il sindaco Pizzarotti è alle ultime settimane del suo secondo mandato da primo cittadino. Dieci anni al governo della città che sono stati al centro, giorni fa al complesso di San Paolo, della presentazione del bilancio definito del lavoro svolto. Un documento, come è stato spiegato, a disposizione di cittadini e associazioni con la finalità di rendicontare quanto fatto in questi anni. Pizzarotti si è detto convinto di avere lasciato un Comune migliore di quello ereditato.

E sarà proprio il sindaco Pizzarotti l’ospite di questa sera di «Parma Europa», il programma di 12 Tv Parma dedicato all’attualità condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, in onda come ogni martedì in diretta alle 21. Con il primo cittadino interverranno in studio il giornalista della «Gazzetta di Parma» Gianluca Zurlini, il professor Luigi Allegri e il Consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi.

Sarà l’occasione per toccare i temi cruciali dell’azione amministrativa della Giunta Pizzarotti, con l’obiettivo di svolgere una ricognizione puntuale rispetto ai programmi annunciati in particolare all’inizio del secondo mandato del sindaco, tra progetti portati a termine ed altri che invece hanno fatto registrare rallentamenti. Spazio ovviamente anche alla fase pre elettorale, con ben undici candidati alla carica di sindaco, pronti a sfidarsi al primo turno delle comunali, previsto per il prossimo 12 giugno.

Nell’anteprima di «Parma Europa» ci sarà invece un focus dedicato all’economia con in studio Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di Confindustria e vicepresidente di Confindustria nazionale. Al centro dell’intervista questioni legati al caro energia e agli aumenti dei costi delle materie prime. Ma Baroni parlerà soprattutto del suo lavoro d’ascolto sul territorio nazionale legato alle Pmi, in vista dell’assise di Bari del 17 giugno.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.