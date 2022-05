Questa mattina verrà celebrata a Bologna nella suggestiva Aula Magna di Santa Lucia, in via Castiglione 36, la cerimonia per la consegna della «Stella al Merito», concessa dal presidente della Repubblica su proposta...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?