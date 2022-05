Se ne andava in giro con un'arma speciale. Non mortale, ma sicuramente altrettanto efficace per guadagnarsi la fuga. Un taser, quel marchingegno che, avvicinato al corpo, dà scosse elettriche ben poco piacevoli. Vent'anni,...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?