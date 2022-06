Parmaeuropa

Due giorni al voto per le amministrative che dovranno designare il sindaco di Parma. Si tratta del primo turno delle elezioni comunali, l’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 26 giugno. Tutti i dieci pretendenti alla poltrona di primo cittadino saranno ospiti questa sera di una nuova puntata speciale di «Parma Europa» su 12 Tv Parma. Si comincia alle 21. I candidati riassumeranno la loro proposta programmatica agli elettori e faranno il loro personale appello al voto. In studio ci saranno Marco Adorni (L’Altra Parma), Andrea Bui (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Pci), Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia), Dario Costi (Civico-Civiltà Parmigiana), Luca Galardi (Partito 3V), Michele Guerra (“Uniti vince Parma” con Pd e Effetto Parma), Giampaolo Lavagetto (“per Parma 2032”), Enrico Ottolini (Europa Verde), Pietro Vignali (Civico, Lega, Forza Italia) e Gaetano Vilnò (Noi siamo davvero).

I candidati risponderanno alle domande del conduttore Pietro Adrasto Ferraguti seguendo le regole delle pari condizioni: stesse domande per tutti, uguale tempo di risposta per ciascuno.

Intanto è tutto pronto per le due dirette elettorali previste da 12 Tv Parma in occasione delle Comunali 2022 (e senza dimenticare le amministrative a Bardi e i cinque referendum sulla giustizia): domenica sera, a partire dalle 22,45, spazio ai commenti a pochi minuti dalla chiusura delle urne. E subito dopo le 23 gli esiti degli exit poll che serviranno a delineare la tendenza del voto espresso dai parmigiani. Il giorno dopo, lunedì 13 giugno, dalle 13,45, il via alla lunga diretta per seguire minuto per minuto lo spoglio delle schede, con ospiti in studio e in collegamento esterno. Sempre lunedì, dalle 20,30, altra puntata speciale di«Parma Europa» con tutti i commenti a caldo sull’esito della tornata elettorale e referendaria.