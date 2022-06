Parmaeuropa: le elezioni

L’attesa per la tornata elettorale di domani è tanta. Soprttutto per le comunali, che dovranno designare il nuovo sindaco di Parma dopo i due mandati di Federico Pizzarotti. Ma si rinnoverà anche il consiglio comuale di Bardi, e c’è il voto legato ai cinque referendum sulla giustizia. 12 Tv Parma è pronta a seguire l’esito delle votazioni minuto per minuto. Già domenica sera è prevista una diretta a partire dalle 22,45: spazio alle prime notizie a pochi minuti dalla chiusura delle urne e poi, subito dopo le 23, saranno resi noti gli esiti dei diversi exit poll elaborati da alcuni istituti di ricerca. Numeri da prendere come sempre con cautela, ma che in quache misura serviranno a delineare la tendenza del voto espresso dai parmigiani per le elezioni comunali. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci sarà Alberto Dallatana, mentre in diretta in collegamento esterno i giornalisti Marco Balestrazzi e Alberto Rugolotto raccoglieranno commenti a caldo con interviste ai protagonisti della scena politica e non solo. In più altri interventi in diretta sono previsti dalla redazione della Gazzetta di Parma.

Il giorno dopo, lunedì 13 giugno, dalle 13,45, il via alla maratona elettorale per seguire minuto per minuto lo spoglio delle schede, con ospiti in studio e in collegamento esterno. Sempre lunedì, dalle 20,30, una puntata speciale di «Parma Europa» con tutti i commenti a caldo sull’esito della tornata elettorale e referendaria.

Infine, se per la designazione del sindaco di Parma occorrerà il ballottaggio, altra puntata di«Parma Europa» già martedì 14 giugno in diretta alle 21, con il primo faccia a faccia tra chi dovrà contendersi la poltrona di primo cittadino domenica 26 giugno.