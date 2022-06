Bisognerà attendere il ballottaggio per sapere come sarà composto il nuovo Consiglio comunale. Alla coalizione del sindaco vengono infatti assegnati per legge venti consiglieri. Mentre gli altri dodici vengono spartiti fra gli sconfitti....

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?