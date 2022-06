Agricoltura e dintorni

Consueto appuntamento del sabato con Agricoltura e dintorni il programma di 12TvParma dedicato al mondo agricolo e agroalimentare – sia per agli addetti ai lavori che per i telespettatori – che avrà un linguaggio semplice e accattivante.

Lo spettatore sarà accompagnato alla scoperta di tutto il territorio parmense e non solo. Ogni puntata sarà una sorta di diario in cui saranno raccolte le immagini del mondo agricolo e agroalimentare. Dalla produzione alla trasformazione artigianale per arrivare alle ricette. La rubrica è a cura di Marco Epifani