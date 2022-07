I Sottotono e il loro stile rap

Continuano a Fidenza le grandi serate di musica live targate Fidenza Village nella cornice del «Sound Festival».

Questa sera alle 21 si esibiranno i Sottotono, un gruppo che ha segnato la storia dell’hip-hop italiano e con cui abbiamo avuto il piacere di chiacchierare prima della loro esibizione.

Siete partiti in un momento in cui l’attenzione del pubblico generalista italiano era al minimo in fatto di musica rap, come lo avete ritrovato quasi trent’anni dopo?

«Il rap è il linguaggio della nuova generazione, lo avevamo già colto oltre che negli Stati Uniti anche in nazioni europee come la Francia tanti anni fa, questo genere oggi è uno specchio per poter comprendere come i giovani guardino la realtà che li circonda».

«Originali» è un disco pieno di collaborazioni con mostri sacri della scena rap italiana, pensate che i vostri primi lavori abbiano aperto un varco decisivo per l’affermazione del genere nel nostro paese?

«Sicuramente ha aperto un varco, dando una possibilità di ascolto maggiore al rap in Italia. Negli anni 90’ le jam ed i demo nell’underground spingevano forte, diciamo che i Sottotono hanno fatto entrare in quel mondo anche chi era inizialmente escluso e siamo davvero felici di aver fatto avvicinare tanti ragazzi».

Qual è stata la fiamma che ha dato vita all’idea di riunire di nuovo il gruppo?

«È partito tutto da un invito al festival di Sanremo, abbiamo capito subito che l’alchimia era rimasta e volevamo regalare questo ritorno a chi ci ha portato nel cuore e non ci ha mai dimenticato».

Quali sono i vostri progetti per il futuro?

«Sempre tantissimi, abbiamo anche carriere da solisti ma come Sottotono stiamo lavorando ad un livello alto per regalare ai nostri ascoltatori nuove canzoni molto presto».

Come sarà articolata la vostra performance al Village?

«Sarà un’occasione speciale per fare ballare tutti i presenti con una selezione di brani dal mercato internazionale intervallate dalle nostre hit».

Il Villaggio rimarrà aperto come ogni giovedì fino alle 23 con djset e cocktail estivi.

Marco Cortesi