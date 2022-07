Walter Villadei porterà Parma nel cosmo: ecco come sarà la "Space economy"

Il futuro sta diventando realtà. Le missioni spaziali che coinvolgono imprese e istituzioni diverse dalle Agenzie spaziali classiche aprono la strada a opportunità di business e di lavoro per i giovani e a “contaminazioni” fra settori industriali. La Space economy cresce. E Parma c’è. Del progetto che vede coinvolti la Regione, l'Aeronautica e il governo fanno parte anche la Barilla, la Dallara, oltre a Technogym e altre importanti realtà della regione. Il colonnello Walter Villadei porterà Parma nello spazio: in un'intervista di Andrea Violi, in due pagine sulla Gazzetta di Parma di oggi, Villadei spiega cos'è la Space economy, quali opportunità riserveranno a giovani e imprese e come saranno le missioni spaziali "private" in un futuro non così lontano.

E stasera su 12 TvParma, alle 20,05 (dopo il telegiornale) andrà in onda uno speciale sulla Space economy a cura di Alberto Rugolotto, che intervista Villadei e Alessio Grasso, Aerospace Business Unit manager della Dallara.