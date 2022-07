Cornazzano: è già un successo la fiera numero 100

«Ricomincia da cento» la fiera del Cornazzano. L’attesissimo appuntamento, dopo che le ultime due edizioni sono saltate a causa della pandemia, è tornato quest’anno ad animare l’estate parmigiana proprio nel centenario della prima edizione. Certo, il traguardo del secolo di vita è stato tagliato in una serata, quella di venerdì, in cui il tempo non è stato clemente.

Ma la pioggia caduta sulla prima giornata non è riuscita a scoraggiare i tanti, affezionati avventori della fiera, organizzata da tre realtà: la Viarolese Calcio, il circolo Arci locale e i Giovani agricoltori del Cornazzano. In tanti, infatti, ieri sera si sono ritrovati sul terreno di Giancarlo Fanfoni per la seconda serata della fiera «Vieni anche tu a fare il nàdor al Cornazzano».

«La risposta delle persone è stata molto calorosa - commenta Cristina Casoli a nome dell’organizzazione -. È una fiera per tutte le età: dalle giostre del luna park per i bimbi alla buona cucina per i grandi, tutti possono divertirsi qui».

Fra i campi, ieri sera, l’allegria l’ha fatta da padrona. E l’anatra è stata la regina: come da tradizione, alla fiera si è servita l’anatra novella arrosto, uno dei piatti forti che ha sempre accompagnato la kermesse agricola del Cornazzano. «Siamo partiti cucinando 180 anatre, e siamo arrivati a prepararne anche 400 - sottolinea Claudio Pattini, che soprintende alla cottura delle anatre -. Il bello, qui, è che lo spirito agricolo è stato tramandato dai nonni fino ai nipoti».

Alle leccornie da gustare, durante la serata, si è unita anche l’energia della musica di tre dj della zona: dj Prince, El Loco e Terra hanno fatto ballare tutti con i loro ritmi travolgenti. Fedele allo spirito originario della kermesse, alla fiera, fra buona cucina e buona musica, non è mancata una zona riservata all’esposizione di trattori e macchine agricole. Insomma: grazie anche all’energia e al prezioso contributo dei quasi cento volontari impegnati in fiera, la kermesse del Cornazzano è tornata.

«Per me venire alla fiera era un appuntamento fisso fin da piccolo - spiega Riccardo Mazera, volontario -. Per questo ora ho deciso di dare una mano». Paolo Casoli, uno degli storici volontari, racconta invece «la grande emozione per il traguardo del secolo di vita della fiera. Per la gente, ritrovarsi al Cornazzano ormai è un appuntamento fisso».

Dopo la serata in musica di ieri, si prosegue stamattina con il tradizionale assaggio del Parmigiano e le note della banda «Giuseppe Verdi». E in serata ancora musica con «Jumbo Story».

Riccardo Zinelli