A Parma e provincia sono in arrivo duecento richiedenti asilo. Lo si apprende dal bando appena pubblicato sul sito della Prefettura, diretto per l'appunto all’acquisizione di manifestazione d’interesse per l’accoglienza di duecento richiedenti...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?