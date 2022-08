Non ci sarà nessuna riapertura della piscina di via Zarotto per la prossima stagione natatoria. Alla luce della perizia stilata dal tecnico incaricato dal Comune, infatti, la Giunta ha deciso che si andrà...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?