25' di blackout del Parma e la Ternana sbanca il Tardini 3-2 - Risultati e classifica

25' di blackout. Il Parma aveva in mano la partita. Anzi, ha dimostrato pure reattività: dopo il pari si era subito riportata avanti con il terzo gol di Inglese in questo campionato. Poi l'errore di Romagnoli e i crociati sono scomparsi dal campo: quanto è bastato per il pareggio bis e il sorpasso della squadra allenata dall'ex, Lucarelli senior. Primo tempo e metà secondo tempo in mano al Parma, in vantaggio due volte con merito (gioco, occasioni e controllo del match). La Ternana ha fatto poco, se non al primo tiro (inizio secondoc tempo) ottenere il primo pareggio. Poi Romagnoli serve Donnarumma, che non sbaglia. I primi segnali di come sarebbe finita sono le due occasioni con cui la Ternana va vicina al vantaggio subito dopo il 2-2. Ci pensa però due volte Buffon a salvare. Vantaggio rossoverde che arriva con una palla sporca ma efficace di Corrado che sfila davanti a Buffon e si infila in porta sul palo opposto. I crociati sono poco lucidi nel finale e non si rendono pericolosi. Stavolta è Lucarelli senior che controlla e la Ternana espugna il Tardini. E' la prima sconfitta dei crociati in questa stagione.

Risultati

SERIE B - 5^ GIORNATA

Palermo - Genoa 1-0 (ieri)

Benevento - Cagliari 0-2

Cittadella - Frosinone 1-0

Como - Südtirol 0-2

Cosenza - Bari 0-1

Modena - Brescia 1-3

Parma - Ternana 2-3

Pisa - Reggina 0-1

Perugia - Ascoli 1-0

Spal - Venezia (11/09, ore 16.15)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Reggina 12 5 4 0 1 11 2

Brescia 12 5 4 0 1 8 5

Cagliari 10 5 3 1 1 6 3

Frosinone 9 5 3 0 2 7 3

Bari 9 5 2 3 0 9 6

Cittadella 8 5 2 2 1 7 6

Ascoli 8 5 2 2 1 6 5

Genoa 8 5 2 2 1 6 5

Benevento 7 5 2 1 2 4 4

Cosenza 7 5 2 1 2 4 4

Palermo 7 5 2 1 2 6 7

Ternana 7 5 2 1 2 7 9

Parma 6 5 1 3 1 8 8

Sudtirol 6 5 2 0 3 5 9

Spal 5 4 1 2 1 5 6

Venezia 4 4 1 1 2 4 6

Perugia 4 5 1 1 3 3 7

Modena 3 5 1 0 4 6 8

Como 2 5 0 2 3 3 8

Pisa 1 5 0 1 5 6 10

La partita in pillole

Finisce Parma-Ternana 2-3

5' di recupero

89' Giro palla poco efficace del Parma

86' Incredibile. Corrado, defilato, colpisce la palla mentre sta cadendo. Il colpo però è efficace: la palla sfila davanti a Buffon e si infila in porta dal palo opposto

84' Movimenti veloce di Inglese in area. Vazquez lo serve subito: lampo, palla fuori

82' Dentro Rovaglia, fuori Donnarumma

80' Mantovani svetta e colpisce di testa: Buffon la alza. Che pericolo.

77' Punizione di Estevez vicino al lato piccolo dell'area. Palla a giro abbondantemente fuori

75' Esce Coulibaly, dentro Cassata. Dentro Tutino, fuori Ansaldi. Fuori Circati, dentro Balogh

75' Gioco fermo, ammonito Estevez

73' Moro di controbalzo, palla di poco fuori

70' Secondo cooling break

66' La Ternana fa gioco: giro palla per cercare qualche varco. Lo trova con una svista di Romagnoli che serve Donnarumma a due metri dalla porta. Gol convalidato dal var

63' Spettacolo Vazquez, attira su di sè 4 giocatori e li dribbla per servire un compagno

62' Fiammata Parma con Ansaldi (tiro debole) e fiammata Ternana. Il match sembra riprendere ritmo

60' Il Mudo a ridosso della linea di fondo tiene su di sè due giocatori della Ternana che per fermarlo lo atterrano.

59' Fuori Juric, dentro Sohm

57' Falli,punizioni, rimesse laterali: gioco spezzettato

50' Il Parma reagisce. Azione splendida di Vazquez dalla sinistra che semina entrando in area i giocatori della Ternana come birilli. Si apre un piccolo spazio ed ecco che serve Inglese. L'attaccante crociato è pronto e veloce a toccare in rete. Parma ancora avanti

48' Pronti-via. La Ternana sembra più determinata. Il Parma si fa trovare un po' impreparato: cross al centro Coulibaly è lì, pronto, gli basta un tocco per pareggiare.

46' Dentro Agazzi, fuori Diakitè. Lucarelli cambia qualcosa nella Ternana

Il Parma chiude il primo tempo avanti 1-0. Ha creato, segnato il gol con Del Prato e poi controllato. Complice una Ternana poco profonda e incisiva. Inizio con i crociati che manovrano. Come da tradizione. Un paio di fiammate ma nulla di fatto. Mihaila, uno dei più attivi, lascia il campo. Inglese si muove tanto, crea spazi e cerca di fare reparto. Ma c'è poca precisione e determinazione. Il Parma aumenta la pressione e con Juric e Vazquez cerca il vantaggio. Il cooling break sembra aver azzerato la pressione crociata, che invece su contropiede trova il gol. Azione corale, Del Prato si fa trovare nel posto giusto, palla di Inglese e gol. Nel resto della frazione poca Ternana là in avanti, il Parma non può che controllare con molta facilità e cercare, sfiorandolo in un paio di occasioni, il raddoppio.

46' Ansaldi, spalla a spalla con Diakitè. Il crociato cade in area, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore

4' di recupero

44' Punizione defilata di Vazquez: il suo sinistro è magico. Palla di poco fuori

38' Primo brivido Ternana: punizione dalla trequarti di Palumbo, palla dentro, Inglese in semirovesciata allontana

35' Fallaccio di Bogdan su Vazquez. Nessun cartellino

31' Contropiede corale del Parma. Inglese pennella un cross al centro dell'area. Del Prato segue l'azione e si fa trovare pronto: palla sotto la traversa: gol

29' Ancora Vazquez ci prova: alto

25' Cooling break: tutti a caccia dell'acqua per rinfrescarsi e riposarsi

23' Siluro di Vazquez da 20 metri: leggera deviazione. Angolo. Sulla battuta salta ancora Juric, di poco fuori

19' Punizione dalla trequarti, sponda di Romagnoli, Diakitè mette in angolo. Batte il Parma, palla dentro, Juric di testa. Il portiere della Ternana blocca facilmente

19' Diakitè entra con il corpo troppo violentemente su Ansaldi: ammonito

18' I tfosi della Ternana entrano ora. Un tifoso rossoverde non poteva partecipare alla trasferta: questo ha ritardato l'ingresso

15' Manovra sempre crociata

11' Mihaila, dolore alla coscia, esce dal campo. Pecchia mette in campo Ansaldi

10' Punizione del Parma da buona posizione: la palla si infrange sulla barriera. Riparte la Ternana, ma l'azione è imprecisa.

5' Ripartenza, palla lunga per Mihaila che scappa sulla sinistra. Fuga sulla fascia ma il suo cross è impreciso

4' Nulla di concreto. Giro palla e tanto studio

Al Tardini arriva la Ternana dell'ex Lucarelli. Torna Buffon in porta