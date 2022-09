Parma Europa: verso le elezioni

Un nuovo confronto televisivo quando è ormai alle porte il voto alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Si tratta della terza puntata stagionale di «Parma Europa» dedicata alla consultazione che dovrà rinnovare il Parlamento. Anche stasera tanti gli argomenti in discussione: dalle proposte programmatiche dei singoli schieramenti alle questioni di più stretta attualità, dal caro energia che tocca duramente imprese e famiglie, dalla sanità alle politiche sociali, dall’ambiente alla sicurezza. E poi i temi che rigurdano l’ambito locale e che saranno ovviamente all’attenzione di chi dovesse essere chiamato a sedere in Parlamento.

Il dibatto stasera in diretta, come sempre alle 21, su «12 Tv Parma»: in studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno Michele Vanolli del Partito Democratico, Laura Cavandoli della Lega, Paola Varesi di Unione Popolare e Carlotta Toschi di Alternativa per l’Italia.

E poi il consueto collegamento esterno, curato dal giornalista di «12 Tv Parma» Alberto Dallatana. Stasera la telecamere di «Parma Europa» punteranno sul centro di Parma, dove continuano gli eventi dedicati al “Settembre Gastronomico”: da piazza Garibaldi le voci di chi sta lavorando a questa rassegna e anche le testimonianze degli operatori di un settore come quello della ristorazione che, al pari di altri, combatte contro il caro bollette.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21. Diretta sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming su www.12tvparma.it.