Il feretro della regina Elisabetta lascia Edimburgo: l'ultimo viaggio verso Londra - Video

Il feretro della regina Elisabetta - preceduto dal suono delle cornamuse - è stato portato fuori dalla cattedrale di St Giles, a Edimburgo, dove in 24 ore di apertura della camera ardente ha ricevuto l’omaggio di oltre 26.000 persone secondo le autorità locali, per intraprendere il viaggio che entro stasera lo porterà a Londra per l’addio definitivo. Altre migliaia di uomini e donne hanno assistito in silenzio alla partenza del corteo che accompagna l’auto funebre su cui è caricata la bara, che dovrà ora essere trasferita all’aeroporto di Edimburgo e poi - a bordo di un volo speciale su cui salirà la principessa Anna, secondogenita della sovrana defunta - raggiungerà la capitale britannica.

In serata il feretro sarà a Buckingham Palace, prima del trasferimento domani alla Westminster Hall, dove sono previsti altri 4 giorni di omaggio di popolo, fino alla vigilia del solenne funerale di Stato di lunedì 19 nell’abbazia di Westminster e della sepoltura finale nella cappella di St George, presso il castello di Windsor, accanto al principe consorte Filippo.