PARMAEUROPA

Si parlerà ancora di politica e del risultato uscito dalle urne il 25 settembre nella settima puntata di «Parma Europa», in onda questa sera in diretta alle 21 su «12 Tv Parma». Ma non sarà l’unico argomento al centro della trasmissione. Intanto il punto dopo la diffusione dei dati sull’indice di criminalità nelle città italiane. Dalle tabelle del «Sole 24 Ore» emerge un quadro tra luci e ombre, con Parma al 15esimo posto a livello nazionale ma con alcuni indicatori che mostrano criticità, dai furti nei negozi ad altri tipi di reati. Si parlerà poi degli esiti della tre giorni della scorsa settimana e dedicata alla Parma del futuro, un percorso partecipativo denominato “Parma is calling” e che ha visto la costituzione di 7 tavoli sulla base di altrettanti scenari caratterizzanti del nuovo Piano Urbanistico Generale, che recepisce le indicazioni dell’ultima legge regionale urbanistica volta alla riqualificazione e rigenerazione urbana.

In studio a «Parma Europa», con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno l’Assessore a Sicurezza e Lavori Pubblici Francesco De Vanna, il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Giorgio Stecconi Bortolani, l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Chiara Vernizzi e la referente provinciale della Lega Sabrina Alberini.

Nel collegamento esterno, curato dal giornalista di «12 Tv Parma» Alberto Rugolotto, spazio alla nuova edizione del “Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma”, che quest’anno prevede 14 giorni di incontri, convegni, laboratori ed eventi su temi ambientali, economici e sociali, sempre tenendo come filo rosso la sostenibilità.

