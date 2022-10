Addio al cavalär äd bórgh dal Gèss

Era consapevole ed onorato di essere dietro al banco di una tra le più antiche macellerie equine parmigiane, quella in via Ferdinando Maestri, meglio conosciuta come quella «dal cavalär äd bórgh dal Gèss»....

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?