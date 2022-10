Allarme borseggi in alcuni supermercati della città. Almeno tre fidentine sono state derubate del portafoglio, mentre si trovavano all’interno di altrettanti esercizi commerciali. Qualcuno, approfittando delle clienti in coda alla cassa, in attesa...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?