Radiocronaca e Bordo campo

Decima giornata di campionato che vedrà impegnati i Crociati in trasferta contro il Sudtirol. Appuntamento con la radiocronaca in esclusiva in diretta su Radio Parma dalle 13,45. In serata alle 20,05 , con repliche alle 22,00 e 23,35 ,12Tv Parma propone Bordo Campo con sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro.

12Tv Parma ore 20,05