Al via i lavori di realizzazione del nuovo canale coperto che metterà in salvo Gaiano dalle alluvioni, come quella che si verificò nel 2011. Il vicesindaco, Gian Carlo Dodi, ha fatto un sopralluogo...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?