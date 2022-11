Baglioni il 9 dicembre a Parma

Prende il via il 7 novembre dal Teatro San Carlo di Napoli «Dodici Note solo bis», il tour di Claudio Baglioni nei teatri lirici e di tradizione d’Italia.

Dopo il successo di «Dodici Note solo», i nuovi 72 appuntamenti dal vivo vedranno ancora Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - con le composizioni del suo repertorio, protagonista del concerto più appassionante della sua carriera.

Queste le date: 6 novembre Caserta (data zero) 7 novembre Napoli, 8 novembre Salerno, 9 novembre Cosenza, 11 novembre Catanzaro, 12 novembre Reggio Calabria, 14 novembre Palermo, 15 novembre Messina, 16 novembre Catania, 18 novembre Agrigento, 19 novembre Trapani, 21 novembre Lecce, 22 novembre Taranto, 23 novembre Brindisi, 24 novembre San Severo (Fg), 27 novembre Torino, 29 novembre Fabriano (An), 30 novembre Ancona, 1 dicembre Pescara, 2 dicembre Ascoli Piceno, 6 dicembre Asti, 7 dicembre Genova, 9 dicembre Parma, 10 dicembre Mantova, 11 dicembre Vicenza, 13 dicembre Trento, 14 dicembre Udine, 15 dicembre Gorizia, 16 dicembre Venezia, 19 dicembre Roma, 20 dicembre Firenze, 21 dicembre Montecatini (Pt), 22 dicembre Pisa, 23 dicembre Grosseto, 27 dicembre Sassari, 28 dicembre Nuoro, 30 dicembre Cagliari, 2 gennaio Varese, 3 gennaio Como, 4 gennaio Lugano, 6 gennaio Bolzano, 7 gennaio Bergamo, 10 gennaio Livorno, 11 gennaio Pistoia, 13 gennaio Prato, 14 gennaio Cremona, 15 gennaio Piacenza, 17 gennaio Cesena, 18 gennaio Ravenna, 19 gennaio Bologna, 20 gennaio Padova, 21 gennaio Forlì, 23 gennaio Verona, 24 gennaio Treviso, 26 gennaio Novara, 27 gennaio Monza, 28 gennaio Ferrara, 30 gennaio Trieste, 31 gennaio Brescia, 2 febbraio Fermo, 3 febbraio Avezzano (Aq), 4 febbraio Avellino, 5 febbraio Bari, 7 febbraio Sulmona (Aq), 8 febbraio Assisi (Pg), 14 febbraio Rimini, 10 febbraio Spoleto (Pg), 12 febbraio Modena, 13 febbraio Reggio Emilia, 14 febbraio Rimini, 16 febbraio Arezzo, 18 febbraio Milano.