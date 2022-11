Ai rosanero basta un colpo di testa. Al Parma manca il guizzo vincente (e la reazione): Palermo-Parma 1-0

Finisce Palermo-Parma, un 1-0 finale per certi versi ingiusto, ma se di fatto i gialloblù trovano la porta solo un paio di volte, la frittata è servita. Primo tempo con il Parma a manovrare. Ma senza il colpo vincente (tema ripetuto nel secondo tempo). Unica occasione sui piedi Sohm. Parato. Il Palermo fa il suo, trova coraggio in due ondate e un paio di pericoli li crea. Secondo tempo fotocopia, se non con un ritrmo più lento. Incide forse la pioggia che da ieri si abbatte sul capoluogo siciliano. Ma la doccia fredda (in tutti i sensi) arriva al 58' con un bel gol di Marconi. Classico cross e classico colpo di testa: Corvi battuto. Il Parma ci mette qualche minuto a reagire. Si porta in avanti, ma in modo confuso, poco determinato e inevitabilmente, senza un singolo che risolva l'empasse, il gol non arriva. Il Palermo si frega le mani e controlla comodoamente. Unica occasione nel final: Oosterwolde parte palla al piede, salta un uomo e si accentra: bordata, toccata da Pigliacelli in angolo. Finisce qui.

92' Oosterwolde parte palla al piede, salta un uomo e si accentra: bordata, toccata da Pigliacelli. Angolo

90' Estevez campanile, ma Pigliacelli blocca in tuffo

89' Pecchia arrabbiato

88' Gioco spezzettato

85' Fuori Brunori, dentro Soleri

80' Il Parma si spinge in avanti, ma manca il guizzo vincente

75' Dentro Zagaritis, fuori Bonny. Per il Palermo escono Valente e Di Mariano, dentro Vido e Bettella

71' Angolo battuto, stacca di testa Delprato, palla di poco a lato

70' Benek controlla e spara: murato in angolo

68' Il parma inizia a ragionare e a farsi avanti con continuità.

66' Oosterwolde, bene sul fondo di abilità crossa dentro l'area: palla troppo lunga per i compagni

61' Pecchia cambia tutto: dentro Benek, Camara e Sits. Fuori Tutino Sohm e Juric

60' Valente scappa, Oosterwolde lo atterra. Ammonito

58' Valente, cross perfetto, Marconi stacca di testa nel modo più classico e fa gol. Palermo avanti.

57' Malinteso. Vazquez si ferma nel cuore dell'area (probabilmente qualcuno ha chiamato la palla) e la palla spiovente finisce sui piedi del Palermo. Ma il rimbalzo favorisce la difesa crociata.

55' Piove tanto sul Barbera. Il gioco è spezzettato

54' Bonny cade al limite: punizione. Batte Vazquez, barriera

51' Punizione dalla trequarti, la palla spiove dentro, Brunori respinge in angolo. Battuto, Osorio viene anticipato prima del tocco da posizione favorevole

50' Brivido iniziale, ora il Parma fa girare il pallone

48' Oosterwolde, bello spunto: dalla sinitra entra in area e mette dentro, respinta. Ma Estevez arriva in corsa e calcia: alta

Tregua dalla pioggia breve. Riprende forte

Riprende la partita dopo l'intervallo. Nessun cambio.

Bel primo tempo. L'analisi è fotografata da un numero: Parma 60% di possesso palla, Palermo 40%. Tre le occasioni, due per il Palermo e una, forse la più pericolosa, sui piedi di Sohm, nel finale. Inizio di studio e primi minuti con i rosanero più intraprendenti. Dopo 10' i gialloblù escono e iniziano a ragionare in avanti sabilmente. 20' con i ragazzi di Pecchia a fare gioco, ma senza il guizzo vincente. Concede, però, un paio di contropiedi. E anche due occasoni. Quella di Brunori, al 27' spezza la partita, nel senso che i gialloblù sembrano accusare il colpo e arretrano. Ne approfitta il Palermo, per una manciata di minuti, e si fa più intraprendente. Cala un po' il ritmo. Mateju con un siluro ci prova, ma la parata in due tempi di Corvi mette sicurezza. Poi, Delprato pesca Sohm, in corsa in area, che si ritrova a pochi metri dalla porta. Tocco di classe, ma Pigliacelli respinge. Finisce qui il primo tempo.

46' Vazquez esce zoppicando. Torna subito dopo.

44' Tutino è lanciato da solo verso la porta rosanero. Un controllo sbagliato (dopo un tocco di un difensore che lo seguiva) permette alla difesa palermitana il recupero

42' Sohm in corsa riceve palla da Daelprato in area. Il suo tocco di fino a pochi metri dalla porta è respinto da Pagliacelli

38' La palla sfila al limite dell'area gialloblù. Mateju arriva e non ci pensa un attimo: il suo siluro è centrale. Corvi para in due tempi

36' Siluro di Estevez da lunga distanza deviato da Broh. Angolo. Battuto, ancora angolo

35' Il ritmo è calato vistosamente

32' Tiro cross da quasi centrocampo, Corvi segue la palla che comunque finisce di poco sopra la traversa

30' L'occasione di Brunori ha un po' intimorito i gialloblù che arretrano.

27' Di Mariano pesca Brunori in area, in corsa e seguito da due difensori gialloblù. Il capitano trova un tocco delicato di collo, ma la palla, pericolosa, è fuori

24' Il Palermo si distende e trova una buona occasione, ma come prima per il Parma, la bordata di Valenti, respinta da Corvi, è viziata da un rosanero in fuorigioco

22' Tutino fa mettere le mani nei capelli a tutti, ma il suo siluro a pochissimi metri, respinto da Pigliacelli è in fuorigioco

22' Il gioco si è spezzettato, poca trama

19' Terzo angolo per il Parma. Nulla di fatto, un fallo in avanti di Sohm ferma l'azione

17' Ancora Parma, al limite, sfila la palla, che finisce a Juric, deviato: angolo.

16' Bella azione Delprato Sohm, ma lo svizzero chiude male il triangolo al limite dell'area

14' Infatti, il Palermo ne approfitta in contropiede, lancio millimentrici per Brunori, intelligente azione difensiva di Valenti con una spallata permette a Corvi in uscita di spazzare

13' Il Parma da qualche minuto manovra stabilmente in avanti

11' Bella azione corale del Parma, che sposta il gioco dalla fascia sinistra a quella destra

9' Gioco fermo. Il var controlla un presunto tocco con il braccio in area di Devetak. Tutto regolare

8' Il Parma guadagna metri. Bonny affonda in area dall'angolo ma il suo tiro è murato

6' Estevez dal limite cerca il colpaccio, ma il suo tiro è altissimo

5' Continua il copione. Palla per Brunori anticipato da Osorio: angolo bis per il Palermo

2' Primo affondo del Palermo che giadagna un angolo, ma resta solo un'idea: nulla di concreto

2' Prime schermaglie tattiche, giropalla e le squadre si studiano

Parma in divisa gialloblù a strisce orizzontali, attacca da sinistra verso destra

Il campo risponde bene, ma su Palermo piove da ieri sera

Il Parma a Palermo, sempre in emergenza, con Pecchia che ritrova Oosterwolde e Camara. Eppure il Parma visto all'opera di recente ha le carte in regola, per fare comunque la sua figura al Barbera. Intanto difficilmente il Palermo si metterà in campo come il Sudtirol che aveva ipnotizzato i crociati. Corini è tecnico che punta sul gioco, e la squadra in casa non sta facendo bene, per cui vorrà trascinare il pubblico. Ergo, il Parma potrebbe avere quegli spazi che gli sono indispensabili in questo momento in cui la caratura tecnica è ai minimi termini, per combinare qualcosa di buono in attacco.

I risultati

Benevento-Bari 1-1

Brescia-Ascoli 1-1

Cittadella-Modena 0-0

Pisa-Cosenza 3-1

Sudtirol-Cagliari 2-2

Ternana-Spal 0-0

Frosinone-Perugia 1-0

Palermo-Parma 1-0

Como-Venezia domani ore 16.15

Reggina-Genoa lunedì ore 20.30.

La classifica

P G V N P GF GS

Frosinone 27 12 9 0 3 18 7

Genoa 22 11 6 4 1 14 8

Ternana 21 12 6 3 3 17 13

Bari 20 12 5 5 2 19 13

Reggina 19 11 6 1 4 20 9

Parma 19 12 5 4 3 16 12

Ascoli 19 12 5 4 3 16 13

Sudtirol 19 12 5 4 3 14 15

Brescia 19 12 5 4 3 16 17

Cagliari 16 12 4 4 4 13 14

Spal 15 12 3 6 3 16 14

Cittadella 15 12 3 6 3 10 12

Palermo 15 12 4 3 5 12 15

Pisa 14 12 3 5 4 20 18

Modena 13 12 4 1 7 16 17

Cosenza 11 12 3 2 7 11 21

Benevento 11 12 2 5 5 10 13

Venezia 9 11 2 3 6 12 18

Como 9 11 2 3 6 11 21

Perugia 7 12 2 1 9 8 19