Sala operatoria più efficiente in Ucraina grazie alla Barilla: "Un dono del cielo" - Iannaccone: "Strumento importante" (Videointervista)

In via Mantova, sede del Seirs, la cerimonia di consegna dell'elettrocoagulatore per sala operatoria donato ad un Ospedale Ucraino, per consentire interventi chirurgici urgenti. Apparecchiatura interamente finanziata dalla Barilla. L'importante strumento, realizzato dalla Movi di Milano, è stato richiesto dall'ospedale di Chernivtsi, nel sud ovest del Paese, vicino ai confini con Moldavia e Romania. Momento clou il collegamento, via Zoom, con Oleg Chorny, il primario dell'ospedale di Chernivtsi che ha staccato per un attimo dalla sala operatoria che, quando gli è stato mostrato l’elettrocoagulatore donato dal Gruppo Barilla ha commentato “Un dono del Cielo”.