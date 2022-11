ParmaEuropa

Sta prendendo sempre più piede, anche nelle città italiane, un’iniziativa che ha già trovato grande favore in molti altri Paesi europei, e che sta contribuendo non solo a ridurre gli incidenti stradali, ma anche a migliorare la qualità della vita. Si tratta dell’introduzione delle “zone 30”, ovvero di aree urbane con stretti limiti di velocità dove si ritrova un ambiente a misura di persona e non più di automobile. Nei giorni scorsi un primo annuncio da parte del Comune di Parma: il centro storico interamente “zona 30” già a partire dal prossimo mese di febbraio e poi, entro il 2024, l'estensione di questo limite di velocità a tutte le strade che si trovano entro l’anello della Tangenziale. Sarà questo uno dei temi al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda a partire dalle 21 su 12 Tv Parma. Si parlerà dunque del futuro della mobilità cittadina, senza tralasciare le novità che riguardano il trasporto pubblico, il bike-sharing elettrico con possibili nuovi bonus e le pedonalizzazioni sperimentali che cominceranno a dicembre in alcune strade del centro cittadino.In studio a «Parma Europa» ci saranno l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità Gianluca Borghi, il Consigliere Comunale Antonio Nouvenne, il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi e il presidente di Aci Parma Alessandro Cocconcelli. In collegamento diretto con la sede di Fiab Bicinsieme, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Dallatana, ci sarà il presidente Andrea Mozzarelli oltre ad altri ospiti. Nel corso della trasmissione anche uno speciale con ospite il ricercatore parmigiano Franco Lori, direttore dell’Istituto di ricerca no-profit “Right” e amministratore delegato della “ViroStatics”, che parlerà di lotta al Covid e delle combinazioni farmacologiche capaci di agire in sinergia per sopprimere il virus Sars Cov 2: un risultato di grande importanza pubblicato dall’autorevole rivista scientifica internazionale “Plos One”. Appuntamento dunque questa sera alle 21 con «Parma Europa»: canale 16 del digitale terrestre, canale 5016 del bouquet Sky e in diretta streaming su www.12tvparma.it.