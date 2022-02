Quattordicenne fuggita da casa nel Tarantino ritrovata a Fidenza

Ritrovata a Fidenza un ragazza di 14 anni che si era allontanata sabato dalla sua casa a Leporano in provincia di Taranto.

Aveva proprio voluto fare perdere le sue tracce: cellulare spento per fare perdere le sue tracce anche sui social.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori ai carabinieri di Leporano sono iniziate le indagini. I militari sono riusciti a intercettare un'attivazione dello smartphone della ragazza, nella notte tra sabato e domenica nella zona di Fidenza. A questo punto si sono messi in moto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Fidenza che l'hanno riconosciuta da una foto e rintracciata in strada. La 14enne era in discrete condizioni di salute.

Gli inquirenti stanno cercando di capire le motivazioni che hanno spinto la ragazza a fuggire e a arrivare a Fidenza: è stato informato del fatto la Procura dei Minori di Taranto