Colorno, ritrovato un 85enne di cui si erano perse le tracce

È stato trovato poco dopo la mezzanotte, infreddolito e stanco ma in buono stato di salute, l’85enne colornese di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio.

Uscito in bicicletta attorno alle 15 per andare in centro, non ha poi fatto ritorno a casa. Alle ricerche hanno partecipato i gruppi di protezione civile della bassa Est, i Lupi con le unità cinofile, i carabinieri di Colorno e Fontanellato e il sindaco Christian Stocchi.