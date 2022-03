Vicomero, esce di strada con l'auto abbatte un muretto finendo in un campo: muore un 22enne

Incidente ieri sera intorno alle 20 a Vicomero, in strada Baganzola: un'auto - un'Alfa Mito - guidata da un ragazzo di 22 anni è uscita di strada andando a sbattere contro un muro e finendo poi in un campo. Nessun altro mezzo coinvolto. Immediati i soccorsi: un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato niente da fare.

Domani il servizio completo sulle pagine della Gazzetta di Parma.