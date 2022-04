"Incuria e rifiuti in stazione: spettacolo che non ti aspetti da una città come Parma" - Il video

Rifiuti in stazione: la segnalazione di un lettore che scrive: "Sono davvero allibito per lo stato in cui si trova la stazione di Parma! Certamente c’è un tema grave di maleducazione e assuefazione diffusa alla incuria e alla volgarità, ma evidentemente è anche questione di gestione e sorveglianza. Il responsabile della stazione non se ne rende conto? si potrebbe fare una campagna di denuncia/sensibilizzazione? Lo spettacolo non è degno di una capitale della cultura e di una città che vanta la fama di Parma"