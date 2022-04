Tenta di rubare un paio di scarpe da Zara ma viene preso: 31enne denunciato

Tenta di rubare un paio di scarpe da Zara ma viene subito bloccato. E' andata male a un 31enne che pensava di non venire scoperto ma è stato fermato e accompagnato in caserma per essere fotosegnalato. Denunciato.

E ieri i controlli interforze nel centro storico (formati da 2 pattuglie Polizia di Stato; 1 operatore polizia scientifica, 2 pattuglie Arma dei Carabinieri; 1 pattuglia Guardia di Finanza; 3 pattuglie Polizia Locale) hanno passato al setaccio le principali zone interessate dai fenomeni giovanili, come le baby gang. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi.

All’esito della suddetta attività di controllo straordinario del territorio sono state identificate 53 persone (di cui 24 minori)