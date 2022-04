La Provincia vende Borgo Casale a Albareto: una vicenda che si trascinava dagli anni '90

Il Consiglio Provinciale ha approvato nella seduta di stamattina il Rendiconto della Gestione 2021, illustrata dal Dirigente del Servizio Finanziario dott. Menozzi.

La gestione finanziaria segna un avanzo di amministrazione di oltre 13 milioni di cui 4 accantonati, 7 vincolati, e la parte disponibile di 2 milioni di euro.

Nel corso dell’anno sono stati assegnati importanti contributi alla Provincia: i trasferimenti dallo Stato per investimenti sono passati da 19 a 65 milioni.

Dell’avanzo 2020 di 17 milioni, ben 9 milioni sono stati destinati a investimenti.

Le entrate fiscali (Imposta trascrizione al Pra e Rc Auto) sono state rispettivamente di 14,5 milioni e di 163 milioni si euro, in netta discesa rispetto al trend pre Covid (nel 2019 erano 16 e 17,7 milioni), minori entrate compensate solo in parte da 1,8 milioni di ristori statali.

Il trend, legato al mercato dell’auto, è molto negativo anche nei primi mesi 2022.

Si è avuta invece una maggiore entrata (529 mila euro) per le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, con un incremento rilevante, anche per l’arrivo di arretrati dai Comuni.

Sul fronte delle spese: 42 milioni di spese corrente, di cui 5 per il personale, 16 milioni per appalti di beni e servizi, 13 milioni di euro di trasferimento allo Stato elle nostre entrate fiscali, 1 milione di interessi passivi, le voci principali.

La spesa per investimenti realizzati nel 2021 è di 21 milioni di euro, di cui 7 finanziati ex novo, e 14 finanziati negli anni precedenti. Rispondendo a Taccagni, Menozzi ha affermato che l’incidenza dei costi energetici è in fase di valutazione, e ne verrà dato conto nel prossimo Consiglio del 10 maggio; Cesari ha reso noto che in Consiglio dei Ministri andrà una richiesta di ristori a questo proposito.

“Un quadro economico stabile e solido, un bilancio caratterizzato da un grande sforzo della Provincia per gli investimenti.” ha commentato il Vice presidente Tassi Carboni.

La Capogruppo Chiussi ha motivato il voto contrario di Insieme per la Provincia di Parma perché in dissenso sulla gestione delle strade.

E’ stata poi approvato all’unanimità il rinnovo della partecipazione della Provincia al Consorzio Montano, consorzio tra proprietari terrieri tra cui la Provincia stessa, che ha lo scopo di valorizzare i prodotti della montagna e partecipare alla gestione della forestazione, la quota di partecipazione annuale è di 1500 euro, la delibera è stata illustrata dal dott. Giudice, Vice segretario generale. Sono intervenuti a favore Cantoni, Chiussi e Devincenzi.

Approvato con l’astensione del gruppo Insieme per la Provincia di Parma l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/23 , illustrato dal dott. Giudice, che comprende le spese per pulizie, forniture elettriche e altre forniture.

Infine, è stata approvata all’unanimità la vendita di una porzione immobiliare di proprietà dell’Ente entro il complesso “Borgo Casale” in comune di Albareto. Accolte la proposta transattiva e l’offerta d’acquisto, illustrate dal Dirigente del Servizio Patrimonio dott. Ruffini e dal Delegato Cesari. La vendita era nel Piano di alienazione dell’Ente, e dopo 3 aste pubbliche e un avviso per manifestazione di interesse andati deserti, si è deciso di accettare l’offerta di 460 mila euro. Si chiude così una vicenda che risale agli anni ’90, che riguardava questa porzione consistente di un borgo rurale, già oggetto di recupero funzionale ai fini turistico - ricettivi con fondi europei, gestito da Soprip. La risoluzione della controversia prevede anche un ristoro a favore della Provincia di 8 mila euro a sanatoria dell’occupazione senza titolo dei locali.