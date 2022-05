Fuga di gas e improvvisa fiammata in un'azienda di Fidenza: tre operai gravemente ustionati

In un Primo Maggio di lavoro, grave incidente in una azienda di Fidenza dove stava operando una ditta di manutenzione. Intorno alle 7.40 tre operai sono stati investiti da uno una fiammata causasta da una fuga di gas (le indagini sono comunque ancora in corso).

I tre hanno riportato ustioni piuttosto gravi e sono stati trasportati al reparto Grandi ustionati del Maggiore. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso decollato da Parma, due ambulanze e l'automedica di Assistenza Pubblica e Croce Rossa di Fidenza e i vigili del fuoco del distaccamento.