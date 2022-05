E' morto Giuseppe Pellacini, una vita dedicata alla politica e al servizio della comunità

E' morto a 58 anni Giuseppe Pellacini. Una vita dedicata alla politica e al servizio della comunità. E' stato segretario provinciale dell'Udc, consigliere comunale a Fontevivo (per due legislature dal 1995 al 2004) e a Parma, e dal febbraio 2009 al giugno 2011 assessore al patrimonio e alle politiche abitative della Giunta Vignali.

Un politico di lungo corso che si è sempre distinto per la passione con cui ha portato avanti i temi politici che gli stavano più a cuore. Quali il decoro e la sicurezza della città.

Su Facebook già in tanti hanno scritto il loro "saluto" a Pellacini: "Una gran bella persona: ieri oggi e domani", posta Roberto Ghiretti. Alessandro Khawatmi: "Un amico di tante campagne elettorali e di grandi chiacchierate politiche anche se a volte distanti politicamente ma con rispetto e franchezza ci siamo sempre confrontati. Un abbraccio alla famiglia".

Il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza. "E' una notizia triste quella arrivata oggi pomeriggio in municipio. È venuto a mancare Giuseppe Pellacini, persona delle Istituzioni e di grande valore umano che per anni ha rivestito il ruolo di Consigliere Comunale a Fontevivo ed è stato anche assessore del Comune di Parma.

Grazie Beppe per il tuo impegno per la comunità: sono vicino alla tua famiglia e condivido il loro dolore".