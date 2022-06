Corri e raccogli rifiuti? Fai plogging. Giro d'Italia con tappa in via Resga

Ha fatto tappa anche in provincia di Parma il primo Giro d’Italia di plogging (sport nato in Svezia che consiste nel raccogliere i rifiuti correndo). La tappa nel Parmense si è svolta in via Resga a Montechiarugolo ed è stata organizzata dai gruppi Parma Ripuliamoci, Monnezzari ed Ecoboosters. Hanno partecipato alla raccolta anche alcuni volontari di Reggio Emilia Ripuliamoci e Puliamo Montecchio, a dimostrazione che l’impegno per l’ambiente non conosce confini.



Tra gli organizzatori della raccolta, i volontari ringraziano in particolare Mauro Rossi di Puliamo Montecchio, il quale «sanifica» spesso la zona anche in solitaria.

I volontari hanno ripulito tre punti critici di via Resga, che in questi anni è diventata una discarica a cielo aperto. I tre gruppi hanno unito le forze e hanno raccolto 110 sacchi da 160 litri di indifferenziato e tantissimi rifiuti ingombranti come mobili, copertoni, televisori, lamiere, tubi in ferro e stufe.

«Il gesto di questi volontari - si legge in una nota di Ripuliamoci - vuol essere un messaggio verso i cittadini ma anche verso le amministrazioni competenti su via Resga, che non possono far finta che il problema non esiste solo perché non si vedono i rifiuti. Le discariche, infatti, non erano visibili dalla strada: è stato necessario addentrarsi nella boscaglia per ritrovare una moltitudine di rifiuti abbandonati da anni».

Per prendere parte alle iniziative dei gruppi di volontari basta seguirli su Facebook o Instagram o sul sito www.ripuliamoci.net.

R.Z.