Palio delle contrade: il paese "si traveste" e fa rivivere il Rinascimento - Foto

Ha preso il via la 32esima azione del Palio delle contrade di San Secondo. La manifestazione è organizzata dall’associazione Palio delle contrade di San Secondo col patrocinio di Regione, Comune, Lions club La Reggia di Colorno e associazione Emilia Romagna rievocazioni storiche.

I festeggiamenti hanno preso il via giovedì 2 giugno e proseguono fino a domenica 5. Ieri sera, venerdì 3, si sono tenuti lo spettacolo itinerante con fuoco di Foco Loco, la cerimonia di investitura dei signori di contrada e la benedizione del drappo 2022 seguita dall’ esibizione degli sbandieratori e, di nuovo, dallo spettacolo Foco Loco. Oggi, sabato 4, dalle 10, Mercato rinascimentale e antichi mestieri col gruppo Quattro Castella. Inoltre nelle vie del paese il giullare Kalù intratterrà il pubblico con spettacoli itineranti. Dalle 20.30 cerimonia di arrivo degli sposi, presentazione fantini e, a seguire, corteo per le vie del borgo. Alle 22, cene propiziatorie nelle contrade. Infine, domenica 5 giugno, dalle 10, in piazza della Rocca, mercato rinascimentale e antichi mestieri col gruppo di Quattro Castella; in piazza della chiesa, dalle 11.30, benedizione dei cavalli e dei cavalieri; dalle 17, corteo storico per le vie del borgo e, alle 18, allo stadio comunale, l’attesissima disputa del Palio con la tradizionale giostra degli anelli (che sarà anche trasmessa in diretta streaming).

A scendere in campo una <rosa> di cavalieri di altissimo livello provenienti da ogni parte d'Italia a difendere ciascuno i colori della propria contrada. Novità in casa Bureg di Minen che presenta Alberto Liverani, non nuovo sulla piazza per aver partecipato al Palio degli esordienti del 2019 e Valentino Medori entrambi da Faenza. Castell’Aicardi riconferma Filippo Fardelli, sempre protagonista delle ultime edizioni, e Matteo Sassoli, entrambi da Arezzo. La contrada Dragonda si affida nuovamente a Enrico Giusti da Arezzo affiancato da Raul Spera da Todi . Confermatissima in casa Grillo la coppia Willer Giacomoni, vincitore della scorsa edizione, e Fabio Massimo da Faenza. Inedita accoppiata per la Prevostura che propone Adalberto Rauco, già conosciuto sulla piazza e il giovane Luca Testi entrambi da Arezzo. Ancora conferme per la Trinità che si affida nuovamente a Gioele Bartolucci da Faenza e a Lorenzo Desimone da Bibbiano.

Si preannuncia una appassionante sfida all'ultimo anello che sarà nuovamente trasmessa in diretta streaming dopo il successo di pubblico e visualizzazioni dello scorso anno. Ancora una volta la telecronaca per il commento tecnico sarà affidata a Roberto Parnetti da Arezzo, giornalista, referente monta storica Palii e Giostre per la regione Toscana e grande esperto della manifestazione, affiancato da Elena Bini, per l’aspetto storico. Tutto si concluderà alle 20 con le cene nelle contrade.

p.p.