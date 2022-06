Olimpiadi verdiane: dopo la magia della sfilata, oggi inizia la sfida tra le 76 squadre - Foto

Con ben 76 squadre partecipanti hanno preso il via ieri sera a Busseto, le Olimpiadi Verdiane, alla loro ottava edizione. Alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del consigliere regionale Matteo Daffadà e degli amministratori locali, Busseto è tornata a riempirsi di colori per quattro giorni di divertimento e socialità. "Parole il cui significato andremo a riscoprire – spiegano i promotori dell’associazione Olimpiadi verdiane - parole che costituiscono il motore pulsante della nostra Associazione. Consapevoli di essere divenuti un importante riferimento per la comunità bussetana, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo accettato la sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. Stiamo vivendo un periodo transitorio e anche le Olimpiadi verdiane dovranno fare i conti con questo, nonostante ciò abbiamo definito il programma con un solo obiettivo, quello di sorprendervi ancora una volta".

La serata dedicata all’inaugurazione dei giochi ha visto la grande parata delle squadre che si è conclusa in piazza Verdi con l’accessione del braciere, i primi punti in palio e tanti ospiti, tra i quali appunto il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Condotta dalla Iena Niccolò Torielli, la cerimonia di apertura dei giochi ha visto la partecipazione di Start Danza e Movimento, I Baggio e Matteo Casalini per uno spettacolo di musica e danza straordinario. Oggi tutti pronti dalle 18, quando i riflettori si accenderanno sui campi da gioco, inizieranno le gare e sul palco di piazza Verdi si alterneranno spettacoli teatrali e musicali per accogliere la sfilata delle Olimpiadi verdiane Junior. Sabato le gare iniziano presto e la giornata si prolunga fino a tarda notte con l'After Party in Villa Pallavicino nato in collaborazione con Pft Eventi e preceduto dallo spettacolo di stand up comedy di Valerio Airò sul palco di piazza Verdi. La domenica, giornata conclusiva, vedrà le squadre impegnate per le fasi finali e dalle 20.30 si terrà la cerimonia di chiusura dei giochi durante la quale verrà decretata la squadra vincitrice della manifestazione. A condurre la serata ci sarà ancora la Iena Nicolò Torielli e sarà ospite della chiusura Adriano Malori.