Olimpiadi Verdiane, in paese la carica dei 1300 atleti -Gallery

Grande successo di pubblico e di partecipanti per il lungo weekend delle Olimpiadi Verdiane, andate in scena a Busseto dal 9 al 12 giugno. L’ottava edizione della manifestazione ha portato in paese ben 1300 "atleti olimpici", pronti a cimentarsi nelle diverse discipline della manifestazione, oltre ad una vera e propria marea di turisti e tifosi delle 76 squadre in gara, arrivate non solo dal parmense e dalle province vicine ma anche da Piemonte, Lombardia, Toscana e persino dall’estero.

E non solo: ben 120 bambini hanno potuto partecipare ad un'esperienza unica, grazie alla collaborazione di realtà come Energia Ludica (Italian's Got Talent), Parma Bricks, il Mago Luca e il Bollaio Matto grazie alle quali è stato possibile unire gioco e spettacolo nella versione "Junior" dei giochi.