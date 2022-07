Un parco avventure sul Monte Fuso: quattro percorsi acrobatici per adulti e bambini

Aprirà ufficialmente oggi il nuovo Parco avventura del Monte Fuso. Una novità nell’anno dei 50 anni del Centro faunistico del Monte Fuso, che mira ad ampliare l’offerta attrattiva, proponendo un’attività adatta a tutti, che coniuga divertimento e rispetto della natura circostante. La nuova attrazione si inserisce nel ventaglio di iniziative che la Cooperativa di comunità Fuso.com ha preparato per quest’estate di ripartenza.

La nuova attrazione del parco del Monte Fuso vede 4 percorsi acrobatici in altezza, due per gli adulti e due per i bambini, più un paio di percorsi di pratica, con funi di acciaio e legno che si inerpicano nell’area boschiva. Percorsi che permetteranno divertimento in contatto diretto con la natura, coinvolgendo in particolare bambini e ragazzi in ottica multifunzionale.

«Abbiamo partecipato ad un bando promosso da Gal del Ducato che mirava a creare nuove opportunità di vivere il bosco – spiega Marco Rivieri, presidente di Fuso.com che gestisce parco e piscina di Scurano, entrambi di proprietà della Provincia -. Un progetto da 60mila euro pagato dalla cooperativa, che potrà poi beneficiare del finanziamento di 30mila da parte dell’Ente». Il Parco avventura sarà aperto, fino a settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 17 (il lunedì su prenotazione).

M.C.P.