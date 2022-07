Choc a Salso: il sindaco di Soragna Matteo Concari muore durante una cerimonia pubblica

Un malore gravissimo e improvviso mentre partecipava a una cerimonia in onore dei bersaglieri a Salsomaggiore. Sotto gli occhi dei colleghi in fascia tricolore il sindaco di Soragna Matteo Concari si è accasciato al suolo. Immediati i soccorsi, anche grazie alla presenza di militi e ambulanza alla cerimonia. Ma purtroppo inutili tutti i tentativi di rianimazione.

Dopo pochi minuti il medico presente non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Choc tra i colleghi e tra la popolazione presente alla cerimonia, e choc anche a Soragna, dove la notizia è subito arrivata, lasciando il paese in una cappa di sconcerto e dolore.

Concari, 45 anni, imprenditore ed ex assessore, era stato eletto nel settembre 2020, succedendo a Salvatore Iaconi Farina.