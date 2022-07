Piante secolari sradicate, tetti distrutti: interventi nella Bassa, nei comuni della Pedemontana e in città - Gallery

Una potenza impressionante: tanto da sradicare alberi secolari e scoperchiare dei tetti. Un enorme tiglio che si trova davanti alla chiesa di Roncole Verdi è stato letteralmente abbattuto e adesso è reclinato pericolosamente davanti alla facciata.

La bassa è stata la parte della provincia più colpita dalla tromba d'aria, ma interventi dei vigili del fuoco sono stati fatti un po' ovunque. A Felino, Calestano, Lesignano, San Secondo, Salsomaggiore e Soragna gli uomini del 155 sono stati chiamati per alberi pericolanti e tegole spazzate via dalla forza delle raffiche di vento. Anche a Parma sono stati eseguiti degli interventi da parte dei vigili del fuoco nella zona di via Paradigna.

"Strage di piante" anche a Fontanellato, davanti alla sede della Croce e dell'Avis: i volontari si sono dati da fare per togliere dalla strada i rami crollati.



Ma il fortunale che si è abbattuto sulla zona nord della città e sulla

Bassa ha costretto i ristoratori del consorzio Parma Quality Restaurants

ad annullare la serata di beneficienza programmata per stasera al

Ristorante Romani di Vicomero. L'evento, il cui incasso avrebbe dovuto

essere interamente devoluto alla Cooperativa Insieme, aveva visto

l'adesione di decine di ristoratori e fornitori, pronti a mettersi ai

fornelli al lavoro per offrire un'occasione unica per "donare con gusto".

L'improvviso acquazzone ha rovinato i progetti per la serata, ma non ha

fatto perdere di vista l'obiettivo: l'appuntamento è solo rimandato a

lunedì 18 luglio.