"Spaccata" nel negozio di telefonia in centro: arrivano i carabinieri, e dopo un inseguimento a piedi, arrestano uno dei malviventi

Nel pieno della notte, nelle vie del centro, un cittadino ha sentito dei rumori provenire dalla zona pedonale, in prossimità di alcuni negozi, e ha attivato il 112. In pochi minuti una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Fidenza, impegnata, come ogni notte, nell’attività di prevenzione agli atti predatori, è sopraggiunta, a luci spente. Notata la vetrina di un negozio di telefonia danneggiata, i due militari hanno lasciato il mezzo e, adottate le cautele del caso, si sono avvicinati al punto vendita constatando la presenza di due soggetti, con volto travisato da passamontagna, che avrebbero, poco prima, mandato in frantumi una vetrina con un grimaldello. I due, all’arrivo dei militari, stavano prendendo un tablet, alcuni cellulari e altro materiale tecnologico ivi presente.

Alla vista delle uniformi, i due si sono dati alla fuga, prendendo direzioni diverse. I Carabinieri, a quel punto, hanno deciso di seguire quello che portava la refurtiva in una borsa, iniziando un rocambolesco inseguimento appiedato per le vie del centro. Dopo alcuni minuti i militari hanno raggiunto l’uomo in fuga, lo hanno immobilizzato e messo in sicurezza.

Recuperata la refurtiva, e piantonato il negozio fino all’arrivo del titolare, i Carabinieri di Fidenza hanno provveduto a ricostruire gli eventi per poi arrestare, in flagranza di reato, il 37enne italiano per il reato di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri intervenuti, coadiuvati dai militari della Stazione di Fidenza, hanno già intrapreso le indagini utili ad identificare il secondo presunto malvivente, datosi alla fuga a bordo di uno scooter.

L’importante operazione della notte ha consentito di individuare, prontamente, il presunto malfattore che sarà, quindi, giudicato con il rito per direttissima.