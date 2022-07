Ponte sul Taro, domenica la manutenzione

Avrà luogo nella mattinata di domenica l’intervento di pulizia e manutenzione ordinaria dello storico ponte sul Taro, il cui transito sarà regolato a senso unico alternato con presidio della Polizia municipale di Noceto fino al termine dei lavori.

Le attività prevedono pulizia manuale con decespugliatori e spazzatrici meccaniche.

Era il 26 aprile 2016 quando le amministrazioni comunali di Parma, Noceto e Fontevivo (territori in cui si trova il ponte) hanno congiuntamente siglato il protocollo d’intesa dove - oltre a riconfermare le competenze fra i Comuni, pari al 50 per cento a carico di Parma come ente capofila ed il restante 50 diviso in parti uguali fra Noceto e Fontevivo - venivano pianificati e tradotti in impegni concreti da parte dei firmatari tutti gli interventi sul Ponte sul Taro Maria Luigia, sia strutturali (messa in sicurezza, verifiche sulla vulnerabilità sismica e sull’idoneità statica, restauro conservativo), sia di contrasto al suo degrado.

Proprio su questo ultimo aspetto la convenzione aveva previsto sistematiche attività di pulizia, manutenzione ordinaria e relative al piano neve, calendarizzandole e sancendo l’impegno del Comune di Parma a farsene carico negli anni 2016 e 2017, quello di Noceto nel 2018 e di Fontevivo nel 2019.



«L’accordo ha previsto - spiega il sindaco Fabio Fecci - nelle annualità successi-

ve al 2019 la stessa alternanza fra i Comuni, quest’anno sarà quindi Noceto a farsi carico delle attività di pulizia e manutenzione previste. Dal 2016, grazie all’accordo, il ponte è stato oggetto di costanti manutenzio-

ni ordinarie e straordina-

rie, in particolare negli ultimi due anni grazie ad un

finanziamento di 2 milioni di euro – un milione e mezzo dalla Regione Emilia Romagna, 250mila dal Comune di Parma, 125 mila da Noceto e altrettanti da Fontevivo a favore di un complessivo progetto per il restauro e la valorizzazione del Ponte – si sono completati i lavori di sistemazione dei parapetti, la pavimentazione, il rifacimento del manto stradale e lo scolo delle acque. Si stanno inoltre ultimando i lavori in alveo per il consolidamento delle pile del ponte», conclude il primo cittadino dio Noceto.

R.Z.