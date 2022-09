Paura per un 80enne che è uscito di casa e non è più rientrato. Scattate le ricerche di Protezione civile e vigili del fuoco

E' uscito di casa alle 15 e nel tardo pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Grande preoccupazione a Salsomaggiore per un 80enne che vive in località Cangelasio Ceriati.

A dare l’allarme del mancato rientro è stata la figlia che ha allertato i carabinieri di Salsomaggiore. Subito sono partite le ricerche alle quali hanno contribuito i volontari della Protezione civile, con l’ausilio di unità cinofile, ed i vigili del fuoco. L'’uomo indossava un paio di jeans neri e una polo bordeaux. Le ricerche sono ancora in corso.