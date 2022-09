Padus Mirabilis, vivere il Po con degustazioni, gite, cultura e musica

Dopo l'avvio "differito" a causa del maltempo di sabato mattina, oggi pomeriggio il Padus Mirabilis ha ingranato la marcia richiamando sulla riva del Po, con il suo ricco cartellone di eventi, appuntamenti e iniziative, persone di ogni età. E il bel sole che da questa mattina splende su Sacca di Colorno ha invogliato tantissimi a raggiungere gli spazi della Nautica per partecipare alla festa, arricchita da gite in bicicletta alla scoperta delle chiese rivierasche, giri in barca, showcooking, incontri e degustazioni, rendendo l'iniziativa un vero successo.

Ma la festa proseguirà ancora fino a notte inoltrata. Per tutto il giorno i bimbi potranno divertirsi con i giochi di una volta e

Pompieropoli, circondati dagli stand dello Street Market di Artigianato Artistico e delle Aziende Agricole. Alle 19 è in programma "Nomen Omen, I borlenghi di Borlenghi": lo show cooking e degustazione del borlengo, tipico pane di origine emiliana ricavato da ingredienti poveri: acqua, farina, sale e talvolta anche uova.

Fino a mezzanotte Catia Brancolini sarà disponibile per accompagnare in un breve percorso alla scoperta del tè, e dalle 16.30 alle 17 verrà proposta una degustazione di tè verde, bianco e nero affiancata dalla suggestiva Cerimonia del tè giapponese a cura di Shihanke Sandro Savoldelli Loda. Ma nello spazio "Un Po d'oriente" non mancheranno attività di meditazione, massaggi e yoga.

Alle 16 Guido Conti aspetterà i visitatori per la presentazione del libro Il grande fiume Po e altri volumi su Zavattini e Guareschi, mentre alle 17 il forno Mentore Negri di Pomponesco proporrà una degustazione del misterioso Luadel, antico e particolare tipo di pane. Alle 17.30, all’evento Padus Turisticus, verrà proposta una riflessione sul valore e sulle potenzialità del Po nel rilancio del turismo di prossimità, in cui si succederanno interventi delle autorità e di una serie di esperti e

studiosi, tra cui l’Associazione Persona-Ambiente, i canottieri di Casalmaggiore, e l'apicultrice Barbara Alberti. Per concludere la

giornata, alle 19 i Penta’s accompagnerano il momento della cena con un concerto acustico dai ritmi esotici e latini, e nello spazio Padus Off, alle 21, a fare da colonna sonora allo street food sarà il concerto tributo a Max Pezzali & 883 dei Time Out.